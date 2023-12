Bart Wellens trekt pijnlijke conclusie over Wout van Aert: "Je ziet dat gewoon"

In Gavere staat de tweede confrontatie tussen de Grote Drie op het programma. Of moeten we dit seizoen spreken van de Grote Een?

Mathieu van der Poel lijkt er dit seizoen met kop en schouders bovenuit te steken in het veldrijden. De Nederlandse wereldkampioen won zijn drie crossen die hij dit seizoen al reed met bijzonder veel overtuiging. Straks in Gavere krijgen de crossers een iets ander parcours voor de wielen dan in Mol en Antwerpen, maar zal dat veel verschil maken? Ex-wereldkampioen Bart Wellens denkt alleszins van niet. Hij ziet het heel de winter moeilijk worden om de Nederlander te kloppen." "Zonder pech en als ze rechtdoor rijden, zie ik het niet gebeuren dat Wout deze winter Mathieu kan kloppen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Van Aert zijn laatste cross staat al op 4 januari op het programma en die periode is te kort om iets goed te maken. Hoger niveau dan op WK Volgens Wellens is het niveau van Van der Poel op dit moment hoger dan op het WK in Hoogerheide in februari. "Hij geeft geen krimp, beschikt over al zijn power en maakt geen enkele fout. Bij Wout daarentegen zie je gewoon dat het technisch terug minder is dan vorig jaar." Zo reed Van der Poel in Mol weg door een constant en hoog tempo aan te houden, zonder dat hij echt versnelde. Van Aert moest gewoon het wiel lossen omdat hij te veel foutjes maakte achter elkaar.