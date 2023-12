Vertrekker bij Soudal Quick-Step vertelt in heldere taal waarom hij het voorstel van Patrick Lefevere geweigerd heeft

Je kan nu eenmaal niet elke slag thuishalen, ook niet als je Patrick Lefevere heet. Bij Soudal Quick-Step heeft de CEO van de wielerploeg tevergeefs getracht een nieuwe overeenkomst te bereiken met Andrea Bagioli.

De 24-jarige Italiaan zal binnen een week niet langer een renner zijn van de Wolfpack. De winnaar van de Gran Piemonte heeft een contract voor drie jaar getekend bij Lidl-Trek en bespreekt die keuze bij GCN. Uit dat gesprek blijkt dat er wel een poging is ondernomen om hem bij Soudal Quick-Step te houden.

"Ik heb wel met Patrick Lefevere gesproken", verklapt Bagioli. "Dat was ten tijde van Luik-Bastenaken-Luik. Er was de optie om te blijven, maar na vier jaar wil je nieuwe dingen ontdekken en wil je verandering", verklaart de jongere broer van Nicola Bagioli.

© photonews

Het is dus een mooie periode geweest voor hem bij de Wolfpack, maar het is nu welletjes geweest. "Als je vier jaar in dezelfde ploeg zit, doe je dezelfde dingen en ga je naar dezelfde trainingskampen. Ik had het gevoel dat een verandering van omgeving goed was voor mij."