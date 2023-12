Wout van Aert verrast over botsing met toeschouwer en is zelfkritisch over eigen koerstactiek: "Dat moet je niet doen"

Het is weer een dag met een verhaal voor Wout van Aert. Gekruid door een botsing met een toeschouwer en een tactische keuze die hij zich achteraf beklaagde.

Voor de UCI-microfoon deed Van Aert het relaas van zijn cross in Gavere. "Het was extreem moeilijk. Het waren lastige omstandigheden. De modder was plakkerig. Elke ronde werd het moeilijker om op de fiets te blijven. Ik probeerde de hele cross te blijven pushen, maar in de eerste paar ronden probeerde ik wel dicht bij Mathieu te blijven."

Van der Poel volgen bleek echter opnieuw een brug te ver. "Een parcours met veel loopstroken ligt me in principe wel. Ik wou graag proberen om Mathieu het moeilijk te maken en te zien hoe lang ik in zijn buurt kon blijven. Halverwege de tweede ronde ging ik op de lange klim over mijn limiet."

In het begin haalde Mathieu van der Poel uit

Met alle gevolgen van dien. "Dat is iets wat je niet moet doen in deze cross. Ik denk dat ik in de volgende ronde dertig seconden verloor. Ik ben blij met hoe het vanaf dan ging. In het begin haalde Mathieu uit en stond hij op een hoger niveau."

Van Aert sloop wel nog wat dichterbij in dat tweede deel. "Mathieu zijn sterkte is om snel te openen en daarna zal hij zijn koers wel afstemmen op wat er achter hem gebeurt. Voorlopig moet ik tevreden zijn met het niveau dat ik nu haal."

Ik hoop dat ik niemand bezeerd heb

En dan was er nog die botsing met een toeschouwer nadat Van Aert zich langs een spandoek een weg vooruit baande "Ik had dat zelf niet echt in de gaten. Ik dacht dat ik een paaltje raakte, ik hoop dat ik niemand bezeerd heb. Soms is het niet mogelijk om rechtop te blijven en dan kom je dicht bij het publiek."