🎥 Costa Ricaan die Mathieu van der Poel hinderde door selfie te maken neemt drastisch besluit

De 40-jarige Felipe Nystrom kwam dinsdag in botsing met Mathieu van der Poel. Hij neemt nu een drastisch besluit.

De Costa Ricaan Felipe Nystrom is een fenomeen in het veldrijden. Ook in Gavere liet hij zich weer zien zoals het publiek het gewoon is. Hij stopte om een selfie te nemen met fans, maar net op dat moment passeerde ook Mathieu van der Poel.

De Nederlander werd gehinderd door Nystrom en gaf hem een fikse duw. “Ik voel me verschrikkelijk”, klinkt het bij Sporza. “Het was 1.000% mijn fout wat daar gebeurde. Mathieu móést mij duwen - het had zelfs harder gemoeten. Ik stond in de weg en voel mij er heel slecht over.”

Nystrom zit met een schuldgevoel van hier tot in Tokio en wil de wereldkampioen beschermen. “Ik ben bezorgd om het feit dat Mathieu misschien haatberichten krijgt. Sommige mensen sturen me dat ik dom ben, maar anderen zeggen dat Van Der Poel gemeen was en mij niet hoefde te duwen.”

En daar zit de Costa Ricaan duidelijk mee. “Het is afschuwelijk dat hij een negatieve impact zou ervaren door een situatie waar ik hem in bracht. Ik wou dat ik Mathieu in de ogen kon kijken om te zeggen hoezeer het mij spijt.”

Hij neemt dan ook een drastisch besluit. “Ik verdien het niet echt om hier te zijn. Ik had een droom en heb die verwezenlijkt, maar mijn fout van dinsdag is te groot voor mij om nog verder te doen. Normaal had ik de middelen om verder te gaan tot het WK. Maar nu ga ik gewoon volgende week vertrekken.”