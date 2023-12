Bondscoach heeft nieuws dat fans van Mathieu van der Poel niet graag zullen horen

Mathieu van der Poel domineert op dit moment het veldrijden. Hij won de vier crossen waaraan hij dit veldritseizoen al deelnam.

Een perfect rapport kan Mathieu van der Poel in de cross voorleggen. Het vormt een ongelofelijke apotheose op een sowieso al heel schitterend 2023.

Al zou er wel nog wat tegenstand kunnen komen. “Ik heb het idee dat Wout van Aert nog niet op zijn beste niveau is, dus ik hoop dat die nog wat tandjes kan bijsteken”, zegt bondscoach Gerben De Knegt aan Indeleiderstrui.

“Nu hij en Tom echter niet meedoen aan het WK, is Mathieu echt wel topfavoriet. Het is wel jammer dat ze niet meedoen. Ik luisterde van de week een podcast van Thijs Zonneveld, waarin hij zei dat het mooiste uurtje van de winter niet meer bestaat. Daar had Thijs wel gelijk in. Iedereen kijkt wel uit naar hét duel, altijd.”

Al heeft De Knegt nieuws richting de toekomst dat de fans van de Nederlander niet graag zullen horen. “Ik zou het begrijpen als hij een jaartje over zou slaan. Die jongen kan niets low profile doen, bij alles wat hij doet staat er een camera op. Dus ik zou me wel kunnen voorstellen als hij een paar maanden niks wil doen.”