Eli Iserbyt volgde raad van Jurgen Mettepenningen niet op: "Jeugdige onbezonnenheid"

Eli Iserbyt heeft Wout van Aert lang het vuur aan de schenen kunnen leggen in Heusden-Zolder. Maar uiteindelijk moest hij in de laatste minuten toch het wiel lossen.

Eli Iserbyt moest dinsdag in Gavere tevreden zijn met een zesde plaats, maar een dag later in Heusden-Zolder stond hij er opnieuw helemaal. "Ik was goed hersteld. Hier train ik de hele zomer voor en ik verzorg me goed."

"Ik reed een goede eerste deel van de cross, waarbij ik mijn benen niet voelde.. In de laatste ronde zat ik misschien iets te veel op kop. Misschien een jeugdige onbezonnenheid. Daarna had ik geen antwoord meer op de versnelling van Wout.

Dat Iserbyt te veel op kop zat in de laatste ronde, daar had zijn ploegbaas echter voor gewaarschuwd vooraf. "Ik had met Jurgen Mettepenningen afgesproken om enkel te volgen vandaag, maar dan zit je plots in die wedstrijd. Dan is het leuk en wil je vol rijden."

Superprestige Diegem

Donderdag in Diegem staat Iserbyt ook aan de start, maar het startschot wordt dan maar om 20u45 gegeven. "Morgen kan ik ook wat langer herstellen. Het volgt elkaar snel op, maar ik voel me goed en ik heb er plezier in."