Extra confrontatie met Van der Poel en Pidcock: Van Aert voegt cross toe aan programma

Het programma van Wout van Aert in de cross is beperkter dan de voorbije jaren. Hij zette maar acht crossen op zijn programma, maar zette wel nog een vraagteken achter Zonhoven (07/01) en Benidorm (21/01).

Maar die vraagtekens mogen nu weg. Voor de start in Heusden-Zolder bevestigde Van Aert dat hij in Benidorm aan de start zal staan, maar Zonhoven laat hij aan zich voorbij gaan. Van Aert legde ook uit waarom hij Benidorm nog extra rijdt.

"Het is een goede trainingsprikkel om die cross er nog bij te nemen", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Heel veel ploegen zitten eind januari al in Spanje om het wegseizoen voor te bereiden, dus Van Aert moet geen extra verplaatsing doen. Ook Van der Poel en Pidcock zijn er aanwezig.

Vorig jaar werd er voor het eerst een Wereldbeker georganiseerd in Benidorm. Van Aert en Van der Poel reden toen een hele cross zij aan zij, maar in de sprint moest Van Aert het afleggen.

𝙐𝙣𝙗𝙚𝙡𝙞𝙚𝙫𝙖𝙗𝙡𝙮 𝙘𝙡𝙤𝙨𝙚 🤏



😱 Mathieu van der Poel and Wout van Aert are almost touching as they cross the line in Benidorm! #CXWorldCup pic.twitter.com/0FTtiRjSSd