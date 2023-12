Mathieu van der Poel doet belofte aan het veldritpubliek

Mathieu van der Poel, Wout van Aert, Tom Pidcock. Het was een mooi podium voor de Wereldbekermanche van Gavere.

Mathieu van der Poel gaat onverstoord verder in het veld. Hij pakte zijn vierde zege in evenveel crossen en doet dat met heel veel machtsvertoon.

Wout van Aert werd opnieuw tweede, Tom Pidcock derde. De Brit gelooft er hard in dat Mathieu van der Poel op weg is om 14 op 14 te pakken. In 2020-2021 was het zelfs 15 op 15.

“Ik ben daar zelf allemaal niet mee bezig”, aldus Van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Crossen blijft voor mij heel leuk, maar dat primeert niet langer voor mij. Ik zal er ook niet van wakker liggen als ik op een dag niet win. Het allerbelangrijkste is het WK.”

De Nederlander ziet ook dat Wout van Aert elke keer beter voor de dag komt dan de cross ervoor en verwacht dat onze landgenoot hem wel een keertje zal weten te kloppen.

“Dat voel ik ook wel aan het tempo dat ik moet rijden. Er komen nog spannende wedstrijden aan, hoor”, belooft hij alvast aan het grote publiek.