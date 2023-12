Mathieu van der Poel reageert klaar en duidelijk op plotse verandering in het veldritlandschap

Er valt niet naast een plotse verandering in het veldritlandschap te kijken. Mathieu van der Poel is zeker één van diegenen die er het meest voor verantwoordelijk is. Het publiek staat sinds kort rijen dik aan de kant van de omlopen.

Dat is toch een heuse verandering in vergelijking met de opkomst voordien. De komst van 'De Grote Drie' jaagt de toeschouwersaantallen in het veldrijden met een ruk de hoogte in. Het begon al met meer dan 4 000 fans op een vrijdagnamiddag in Mol. In Antwerpen gingen 13 000 tickets over de toonbank, in Gavere meer dan 15 000.

VAN DER POEL NIET VERRAST

Plots is het dus een mensenzee die de veldrijders staat op te wachten. Mathieu van der Poel heeft zich ook uitgelaten over dat opvallende effect. "De kerstperiode is altijd wel de drukste periode geweest qua opkomst. Dat is nog niet veranderd", komt het volgens hem niet als een totale verrassing.

Sowieso is het wel een positieve tendens. Ook voor Van der Poel zelf is het extra aangenaam om in die sfeer zijn sterke prestaties neer te zetten. "Wel leuk om te zien natuurlijk dat het zo leeft bij het volk."