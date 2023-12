Ploegleider van Eli Iserbyt doet opvallende uitspraak over de Grote Drie

Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Veel andere namen hoor je niet meer in de cross.

De Grote Drie domineren momenteel de cyclocross. Sportief, maar ook in alle aandacht die naar de drie renners gaat. En daar moeten de anderen mee leren leven.

Dat zegt ook Robby Cobbaert, de ploegleider van Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout bij Pauwels Sauzen-Bingoal. Daar zien ze ook dat Van der Poel hors categorie is en Van Aert hem nooit iets in de weg zal kunnen leggen.

“Wout zit gewoon in een andere fase van de opbouw en wat nu gebeurt, is bij hen ingecalculeerd. De grote duels gaan we dit jaar niet te zien krijgen. Mathieu staat gewoon veel verder. Zoals ik hem nu bezig zie, gaat hij zonder pech alle wedstrijden waaraan hij deelneemt ook effectief winnen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Al vindt Cobbaert dat zeker niet jammer. “Neen, ik kan daar absoluut van genieten. Als ploeg beseften wij maar al te goed dat we onze wedstrijden moesten winnen voor de terugkeer van Mathieu, Wout en Pidcock. Dat zijn uitzonderlijke talenten die je niet alle jaren ziet opduiken, laat staan dat er drie tegelijk in het peloton zijn.”

En zelfs voor Pauwels Sauzen-Bingoal heeft dat zijn voordelen. “Maar ook voor onze renners is het plezieriger om voor veel meer volk dan anders te crossen. En ook sponsors hoor je niet klagen, want er kijken ook meer mensen naar de wedstrijden. Maar het is oké dat ze geen hele winter meedoen.”