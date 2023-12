Ploegmaat van Cian Uijtdebroeks doet boekje open over pesterijen

Zelf heeft Cian Uijtdebroeks er nooit iets over gezegd. Het was Thijs Zonneveld die zei dat Cian Uijtdebroeks gepest werd bij BORA-hansgrohe.

Cian Uijtdebroeks maakte, ondanks het feit dat hij nog een contract had voor 2023, deze maand de overstap van BORA-hansgrohe naar Jumbo Visma.

Een transfer die leek uitdraaien op een rechtszaak, maar uiteindelijk werd er toch door de drie partijen een akkoord gevonden. In de rand van de overstap was te horen dat Uijtdebroeks gepest werd bij de Duitse wielerploeg, al heeft onze landgenoot dat zelf nooit gezegd.

“Die jongen is zo ambitieus. Die zoekt alles uit. Ik heb Cian één jaar meegemaakt, maar toen heb ik niet met hem gekoerst. Op trainingskamp zag ik een heel gedreven jongen, die het liefst zo snel mogelijk naar de top wil”, zegt ex-ploegmaat Wilco Kelderman aan De Rode Lantaarn.

Uijtdebroeks wou heel veel structuur in zijn job leggen. “Dan zijn de basisdingen training, voeding en rust gewoon essentieel. Die zijn er wel minder daar dan bij Team Visma | Lease a Bike. Ik denk dat het een goede keuze is voor zijn loopbaan.”

Over het pesten is Kelderman formeel. “Ik vind die pestcultuur wel enorm uitvergroot. Wat is pesten? Onder mannen worden grapjes gemaakt. Iemand van een jaar of 18 kan nog een beetje onzeker zijn. Het is moeilijk te zeggen voor mij, maar ik denk niet dat het per se pesten is. Ik vond het jammer om die geruchten over pesten te lezen.”