Wout van Aert onthult hoe hij afrekende met Eli Iserbyt: "De goede beslissing"

Wout van Aert was de topfavoriet voor de cross in Heusden-Zolder, maar heeft toch stevig weerwerk gekregen. Eli Iserbyt kraakte pas in het slot.

Pas net voor het ingaan van de voorlaatste ronde versnelde Wout van Aert in Heusden-Zolder. Zijn ploegleider Jan Boven had het liever iets eerder zien gebeuren, maar Van Aert sloeg toch een kloof met Iserbyt.

"Ik had er niet echt een ronde op geplakt, ik wilde rustig opbouwen", zei Van Aert over zijn tactiek. Zeker omdat hij dinsdag in Gavere al zo'n lastige cross had gereden. "Een solo is hier zwaar en ik vond het goed om wat langer in de wielen te blijven."

"Toen ik mijn moment voelde, kon ik de koers dan openbreken." En dat moment kwam niet toevallig in het laatste kwartier. "Ik heb inhoud gekregen op de weg en ik weet dat dat laatste kwartier in mijn voordeel is. Het is dan makkelijker om de verschillen te maken dan in het begin."

Van Aert rekende net voor de laatste rechte lijn af met Iserbyt: "Ik had wel op mijn sprint durven gokken, maar in het laatste stukje bos was een fout snel gemaakt, daar wilde ik op kop zitten. En dat bleek de goede beslissing.

Wereldbeker Hulst

"Een goed gevoel hebben na gisteren was moeilijk, maar dit geeft vertrouwen. Ik ben gewoon blij met hoe het gaat." Na twee dagen crossen op rij, neemt Van Aert nu een pauze van twee dagen. Zaterdag in Hulst is hij er wel weer bij.

En dan staan ook Van der Poel en Pidcock opnieuw aan de start. "Dat wordt weer een mooie en intense cross. Het is goed dat ik nu even kan herstellen", besloot Van Aert nog.