Wout van Aert zit opnieuw met goed gevoel ondanks tweede plek, maar zegt wat beter moet

Er was in Gavere opnieuw geen houden aan Mathieu van der Poel. Wout van Aert moest opnieuw vrede nemen met de tweede plaats.

Wout van Aert leek eventjes te kunnen volgen bij Mathieu van der Poel in de Wereldbekermanche in Gavere, maar al snel was duidelijk dat er geen maat op de Nederlander staat.

Onze landgenoot is best tevreden over hoe zijn niveau cross per cross stijgt. “Antwerpen was al stukken beter dan Mol. Dit was dan weer een heel andere cross”, vertelt Van Aert aan Het Nieuwsblad.

Hij geeft ook duidelijk aan waar het fout liep. “Op zich ging het goed, alleen had ik moeite om de juiste lijnen te vinden. Als je het fysiek lastiger hebt, dan zie je de juiste lijnen iets minder. Ik ben daar niet helemaal tevreden over.”

Van Aert wil blijven progressie maken. “Het was mijn eerste echte moddercross en dat kon je ook wel merken. Misschien dat ik deze week sneller een beetje beter word. De resultaten zijn gewoon goed, maar misschien net iets minder dan anders.”

Alles in functie van het voorjaar, het veldritseizoen is meer dan ooit een deel van de voorbereiding op het nieuwe wegseizoen.