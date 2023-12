Greg Van Avermaet velt oordeel over Jasper Philipsen: "Nooit in hem gezien"

Jasper Philipsen beleefde een sterk 2023. Vooral zijn straffe passage in de Tour de France wordt dit jaar onthouden.

De zegekoning van 2023 is hij ook, maar in een jaaroverzicht gaat alle aandacht naar de vier ritzeges en de groene trui die Jasper Philipsen pakte in de Tour de France.

Al was hij achteraf zelf ook even misnoegd nog, omdat hij net naast de vijfde ritzege greep, tijdens de slotetappe in Parijs. Dat was echt de kers op de taart van zijn Tour geweest.

Greg Van Avermaet is alvast opgetogen over de prestatie van Philipsen in de Ronde van Frankrijk. “Dat groen mag je echt niet onderschatten”, vertelt hij in HUMO.

Groen pakken is veel meer dan enkel sprinten voor ritzeges. “Je wint die trui niet alleen aan de meet, ook onderweg moet je punten pakken. Zeker in de eerste week betekent dat: voortdurend manoeuvreren en wringen. De stress is enorm.”

Van Avermaet had zelfs nooit verwacht dat Philipsen een sprinter zou zijn. “Jasper is daar goed mee omgegaan. Hij laat zich niet doen, ook al had ik nooit een topsprinter in hem gezien - veeleer een klassiek coureur met een goed eindschot.”

Van Avermaet had het zelf niet voor sprinten, wegens veel te gevaarlijk. “Het is zottenwerk. In het begin van mijn carrière deed ik nog mee, tot ik doorhad dat ik nét niet snel genoeg was. Toen hoefde het niet meer”, besluit hij wijselijk.