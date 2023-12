Mads Pedersen een uitzondering op de regel? "I don't give a f*ck, ik doe het niet"

Mads Pedersen slot in 2023 nog wat dichter aan bij de wereldtop. Maar van hoogtestages moet de Deen absoluut niet weten.

De wielerwereld leerde Mads Pedersen vooral kennen in 2019, toen de Deen verrassend wereldkampioen op de weg werd. Hij had wat jaren nodig om te bevestigen, maar Pedersen behoort nu wel tot de beste renners ter wereld.

Hij won dit jaar een rit in Parijs-Nice, de Giro, de Tour en was de beste in de BEMER Cyclassics. Met een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen en een vierde plaats in Parijs-Roubaix en op het WK was Pedersen ook sterk in eendagskoersen.

Geen hoogtestages

Die sterke prestaties doet hij dus allemaal zonder hoogtestages, iets waar zijn ploeg Lidl-Trek net meer op wil inzetten de komende jaren. "I fucking hate it. Nee, ik doe het niet, zelfs als mijn coach het zou zeggen", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Als ik daarmee twee of drie procent kan winnen? I don’t give a f*ck. Ik heb het één keer geprobeerd, ergens in Frankrijk, en dat was de slechtste ervaring ooit. Ik wil niet bovenop een berg zitten voor drie weken, waar ik mijn familie niet zie."

Want na die hoogtestage van drie weken, is een renner dan zeker nog eens een maand van huis om te koersen. Pedersen is een te grote familie-man om hen twee maanden niet te zien. "Ik werk mijn trainingskampen liever af op Mallorca, in de zon, maar niet boven op een berg."