Sven Nys neemt het op voor zijn zoon: "We moeten het gewoon accepteren"

Het seizoen van Thibau Nys kent hoge pieken en soms ook diepe dalen. Maar ook de naam Nys is soms zwaar om dragen, stelt vader Sven Nys.

Met zeges in Beringen, Waterloo en in de Koppenbergcross begon Thibau Nys uitstekend aan zijn seizoen in het veld. Maar daarna stokte de motor wat met een opgave op het EK, een 27ste plaats in Niel en een 19de plaats in Flamanville.

Na een stage van drie weken in Spanje werd Nys de afgelopen dagen 9de in Antwerpen en 13de in Gavere. Vader Sven Nys verwacht dat zijn zoon conditioneel nog wat moet groeien, maar dat hij goed uit de kerstperiode kan komen.

Alles wordt uitvergroot

Van fysieke klachten is op dit moment dan ook geen sprake. Na een cross klaagt Thibau Nys wel eens over pijn aan zijn rug, maar volgens vader Sven is dat op jonge leeftijd, met zware belasting niet uitzonderlijk.

"Zegt Thibau na een koers: 'amai, mijn rug', dan wordt daarvan gemaakt alsof hij al bijna een hernia heeft. Dat is het nadeel van de naam Thibau Nys", zegt Sven Nys bij Het Nieuwsblad.

"Durft hij te zeggen dat hij helemaal leeg is, dan zit hij al bijna in een depressie. Alles wordt uitvergroot, maar dat is ergens ook normaal. Dat is iets dat wij moeten accepteren."