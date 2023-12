Uitgerekend Sven Vanthourenhout heerst in Turbo Cross en verklapt zijn aandeel in ietwat gekke initiatief van Average Rob

Eindelijk was het dan zover: de Turbo Cross van Average Rob. En als je dan een Sven Vanthourenhout kan strikken om mee te doen, heb je meteen ook een waardige potentiële winnaar.

Sinds Mathieu van der Poel hem leerde crossen, heeft Average Rob de smaak helemaal te pakken. Maar met welk initiatief kon het YouTube-fenomeen op de proppen komen dat op de goedkeuring van de organisatoren uit het veldrijden kon rekenen? Het is uiteindelijk de Turbo Cross geworden.

Twee ronden alles geven, met 20 deelnemers: dat was het concept in Diegem. Voor meer dan 20 000 opgedaagde toeschouwers was het smullen geblazen. Average Rob was de grote ster in outfit met een rood hart, maar de overwinning ging niet onverwacht naar bondscoach Sven Vanthourenhout.

"Ik lag mee aan de basis van het hele gebeuren", vertelt Vanthourenhout aan Wielerkrant. "Ik ben heel blij dat het hier is kunnen doorgaan. Het was een toffe groep: twintig mannen uit allerlei verschillende soorten werelden."