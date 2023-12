🎥 Belgische wegrenner schreeuwt van de pijn na val in Diegem en ontsnapt aan drama

Bij de start van de cross in Diegem ging hij zwaar tegen de grond. Maar een gevaar voor zijn wegseizoen zou er niet zijn.

De start in Loenhout werd ontsierd door een zware valpartij. De Britse kampioen Cameron Mason schoot uit zijn klikpedaal, wat achter hem voor een domino-effect zorgde. Heel wat renners gingen tegen de grond.

Onder meer Zdenek Stybar (Jayco AlUla) en Florian Vermeersch (Lotto Dstny) lagen erbij. Vooral Vermeersch leek er erg aan toe, hij greep naar zijn elleboog en had duidelijk pijn. Zijn elleboog was gezwollen, maar een breuk zou er niet zijn, meldt HLN.

Vermeersch werkte dit seizoen een reeks van vier crossen af. De Belg van Lotto Dstny reed ook in Mol, Heusden-Zolder en Diegem. Loenhout was de laatste in de reeks van Vermeersch, maar het was dus snel afgelopen.

Wegprogramma Vermeersch

Zijn wegseizoen begint Florian Vermeersch in de Vuelta Ciclista a la Región de Murcia op 10 februari of in de Clasica de Almería op 11 februari. Daarna maakt hij zich op voor de Omloop Het Nieuwsblad (24/02) en Kuurne-Brussel-Kuurne (25/02).