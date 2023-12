Is Baloise Trek Lions 'de ploeg Thibau Nys'? Sven Nys antwoordt op de kritiek

Sven Nys heeft met Baloise Trek Lions een van de succesvolste ploegen dit seizoen in het veld. En die is veel meer dan Thibau Nys alleen.

Lars van der Haar won dit seizoen al twee keer en stond negen keer op het podium, Joris Nieuwenhuis en Pim Ronhaar wonnen elk drie keer. En Thibau Nys mocht in het begin van het seizoen ook drie keer zegevieren.

De ploeg draait dus niet alleen om vader en zoon Nys, zoals in het verleden al eens beweerd werd. "Ik hoorde inderdaad heel vaak: 'het is de ploeg Thibau Nys'", zegt Sven Nys bij Het Nieuwsblad.

Bouwen aan de toekomst

"Zonder daar veel op in te gaan, denk ik dat we vandaag antwoorden met de pedalen. Voilà", stelt Nys nog. Hij is een ploeg aan het bouwen voor de komende jaren, die zowel bij de vrouwen als de mannen kan scoren.

Thibau Nys is daar onder meer een voorbeeld van, maar Sven Nys is ook trots op wat hij met Joris Nieuwenhuis verwezenlijkt heeft. Nys gokte door Nieuwenhuis een kans te geven na zijn overstap van de weg, maar die pakte wonderwel uit.