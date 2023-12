Sven Nys heeft bijzonder goed nieuws voor de fans van Wout van Aert

Wout van Aert moet momenteel zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel. Maar toch lijkt hij steeds beter te worden.

De focus van Wout van Aert ligt dit jaar niet op het veldrijden, maar haalt toch een degelijk niveau. Hij won in Essen en Heusden-Zolder en was ook al drie keer tweede achter Mathieu van der Poel.

De wereldkampioen lijkt momenteel weg te rijden waar en wanneer hij wil, ook van Wout van Aert. Maar toch ziet Sven Nys positieve signalen bij Van Aert, vooral in het laatste duel met Van der Poel in Gavere.

Groeiende vorm Van Aert?

"In Gavere heb ik hem voor het eerst de moeite zien doen om de kloof zo klein mogelijk te houden”, zegt Nys bij WielerFlits. Van der Poel was dan wel ongrijpbaar, maar Nys ziet Van Aert wel groeien.

In Mol en Antwerpen heeft Van Aert vooral afgewacht en opbouwend gekoerst, in Gavere was dat dus al iets anders. "Ik verwacht dat ze een van de komende dagen wel een keer veel korter bij elkaar gaan aanleunen. Ik denk dat dat ook de doelstelling van Wout gaat zijn."

Er staan de komende week nog drie duels op het programma tussen Van Aert en Van der Poel. In Hulst (30/12), Baal (01/01) en Koksijde (04/01). Kan Van Aert daar langer bij Van der Poel blijven?