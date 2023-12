Cynische Wout van Aert deelt prikje uit aan Pim Ronhaar na valpartij in Hulst

Wout van Aert is nooit helemaal in de wedstrijd geraakt in Hulst. Na een val en kettingproblemen moest hij lang achtervolgen, maar hij werd uiteindelijk nog vijfde.

De start verliep niet helemaal goed voor Wout van Aert, waardoor hij rond de zevende positie rondreed in de tweede ronde. En toen liep het mis. In een schouderduel met Pim Ronhaar kwam Van Aert ten val. Van Aert voelde zich goed en wilde opschuiven, omdat hij besefte dat hij door zo ver te zitten snel veel tijd kon verliezen. Tijdens de vorige crossen liet Van Aert zich soms wel iets te veel doen, waardoor hij nu wel het duel aanging. "Maar ik verloor. Ik weet niet of ik dat vroeger zou hebben gedaan. Maar uiteindelijk is het schouder tegen schouder en ik beland in het decor. Jammer genoeg vliegt mijn ketting er ook af", reageerde Van Aert bij Het Nieuwsblad. Teleurstelling "Ik denk dat ik het misschien anders had gedaan, maar het is natuurlijk iedereen zijn goed recht om te vechten met de middelen die je hebt", leek Van Aert toch een klein steekje uit te delen. Maar boos wilde Van Aert zich niet noemen, hij ging na de cross ook even lang bij Ronhaar om het uit te praten. Teleurstelling was er wel, omdat Van Aert zich goed voelde. Dat bewijzen ook zijn rondetijden, die bijna even goed waren als die van Van der Poel, en zijn uiteindelijke vijfde plaats.