Pim Ronhaar geeft zijn versie van de feiten na incident met Wout van Aert

Het schouder-aan-schouderincident tussen Pim Ronhaar en Wout van Aert was één van de thema's van de Wereldbeker in Hulst. Maar de Nederlander is vindt niet dat hij veel schuld treft.

In het begin van de tweede ronde wilden Wout van Aert en Pim Ronhaar samen door een bocht gaan waar maar plaats was voor één renner. De twee reden even schouder aan schouder, Van Aert viel uiteindelijk.

"Ik zat bij Mathieu in het wiel en wilde daar ook blijven zitten", zegt Ronhaar bij Het Nieuwsblad. Ronhaar zat in het spoor, terwijl Van Aert zat ernaast. "We komen in contact maar het is nooit mijn bedoeling geweest om hem van de fiets te rijden."

Van Aert en Ronhaar spraken elkaar na de finish, waarbij Ronhaar zich excuseerde. Van Aert was niet blij, wat Ronhaar ook begreep. "Ik ga hem straks nog eens bellen. Gewoon om te zeggen dat het zeker niet met opzet was. Het is ook niet dat we een opstootje hadden."

Baal

Na een lange inhaalrace werd Van Aert uiteindelijk nog vijfde, een plaats achter Ronhaar. Gelukkig komt er maandag al een nieuwe kans, de crossers worden op nieuwjaarsdag verwacht in Baal.