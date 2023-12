Concurrent zegt vrank en vrij waar het op staat over de klasse van Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Sinds Wout van Aert en Mathieu van der Poel weer aan veldrijden doen, is daar een flinke dosis klasse aan het deelnemersveld toegevoegd. En daar moet de rest dan maar mee zien om te gaan.

Dat is niet altijd even simpel. Joris Nieuwenhuis spreekt over de nieuwe dynamiek en waardeverhoudingen die in de cross de ronde doen sinds het instappen van Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Nieuwenhuis is zelf één van de beteren onder de andere, pure crossers.

Al betekent dat met die drie erbij dus niet dat je meedoet voor de overwinning. "Ik durf echt niet te zeggen dat ik ook maar ergens in de buurt van Mathieu kom", is de Nederlander van Baloise Trek Lions eerlijk tegenover In De Leiderstrui.

© photonews

En hoe zit het dan ten opzichte van Pidcock en Van Aert? "Tom en Wout hebben aan het einde van de wedstrijd vaak net wat meer over. Ze hebben iets meer klasse, al kan ik wel steeds vaker met hen strijden. Wat dat betreft kom ik zeker dichterbij dan vorig jaar. En dat is natuurlijk heel lekker."