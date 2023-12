Paul Herygers geeft zijn uitgesproken mening over spuwincident met Van der Poel

Het spuugincident met Mathieu van der Poel blijft de gemoederen bedaren. Paul Herygers steunt Van der Poel voor de volle 100%.

Mathieu van der Poel werd in Hulst door enkele toeschouwers een hele cross lang uitgejouwd en zou ook bier en urine over zich heen gekregen hebben. En in de laatste ronde ging Van der Poel hen opzoeken en spuwde hij in hun richting.

Van de UCI kreeg Van der Poel een boete van 250 Zwitserse frank, maar Paul Herygers steunde de wereldkampioen wel. "Zoiets komt elke veldrijder op een bepaald moment wel eens tegen", zegt hij bij Sporza.

300% achter Van der Poel

"Dan is de vraag: ga je erop in of laat je het gewoon gebeuren? Maar dat laatste is niet gemakkelijk, hoor. Ik zal hem alvast niet met de vinger wijzen en sta 300% achter Van der Poel", neemt Herygers Van der Poel in bescherming.

99% van de toeschouwers mogen Van der Poel dan wel toejuichen, maar die paar boeroepers kunnen je wel helemaal gek maken, stelt Herygers nog. En zo kent hij Van der Poel ook helemaal niet en moet er al hard tegen zijn schenen geschopt worden om deze reactie uit te lokken.

"In mijn ogen is hij een van de braafste renners van het peloton. Met zijn vader Adrie van der Poel had je dit niet moeten doen, hoor", zegt Herygers nog.