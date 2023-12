Reactie uit Belgische hoek na het onthutsende nieuws dat Rohan Dennis zijn vrouw zou hebben doodgereden

De wereld is wakker geworden met het onthutsende nieuws dat Rohan Dennis zijn vrouw zou hebben doodgereden. In elk geval is Melissa Hoskins wel degelijk om het leven gekomen.

Rohan Dennis en Melissa Hoskins stapten in 2018 in het huwelijksbootje. Beiden hadden de Australische nationaliteit, beiden hadden een band met de wielersport. Hoskins was een jaar eerder nog gestopt als wielrenster.

Ze heeft dus wel een verleden in het vrouwenwielrennen en daar is het nieuws over haar overlijden dan ook hard aangekomen. "RIP Mel", heeft Jolien D'hoore via sociale media alvast haar medeleven overgemaakt. D'hoore reed samen met Hoskins ettelijke jaren in het vrouwenpeloton.

Hoskins, die op 32-jarige leeftijd overleed, reed in het begin van haar wielercarrière ook een jaar bij Lotto-Honda, de voorloper Van Lotto Dstny. Rohan Dennis is opgepakt omdat zijn rijgedrag aan de basis zou liggen van de aanrijding die uiteindelijk de dood van Hoskins heeft veroorzaakt. Onderzoek zal moeten uitwijzen of dat ook zo is.