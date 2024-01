Pim Ronhaar kreeg te maken met boze fans van Wout van Aert na akkefietje in Hulst

De Nederlander Pim Ronhaar was in Hulst wat kop van Jut nadat hij betrokken was bij de val van Wout van Aert. En daar heeft de Nederlander ook de gevolgen van gedragen.

Pim Ronhaar mocht op nieuwjaarsdag in Baal samen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel het podium op. Met Van Aert was Ronhaar in Hulst nog betrokken in een akkefietje, na een schouderduel waarbij Van Aert ten val kwam.

"Het was vooral de Belgische televisie die het wat op heeft gehypet, maar dat hoort er een beetje bij. Het viel hier in Baal uiteindelijk wel mee, maar ik had er wel een beetje schrik voor", zei de Nederlander bij In de Leiderstrui.

Berichten van boze Van Aert-fans

Ronhaar had Van Aert zaterdag ook nog opgebeld, waarbij alles ook werd bijgelegd. Maar de Nederlander kreeg wel te maken met enkele boze fans van Wout van Aert.

"Heel België is natuurlijk fan van Wout. Ik heb heel veel berichten gekregen van Belgische supporters via Instagram, en dat is natuurlijk niet leuk om te lezen. Ik was wel bang dat er ook nog wel wat zou gebeuren."

De Nederlander kreeg ook wat boegeroep over zich heen in Baal, al waren het maar vier of vijf mensen. "Die boe-roepers heb ik in de laatste ronde vriendelijk bedankt", zei Ronhaar.