Thibau Nys bijzonder veerkrachtig in Baal: "Zelfs dat kreeg me deze keer niet klein"

De GP Sven Nys wordt volgend jaar nog niet omgedoopt naar de GP Thibau Nys. De jonge Nys werd ondanks heel wat pech toch nog zesde op het parcours waar hij opgroeide.

Op nieuwjaarsdag vond Thibau Nys eindelijk nog eens zijn goede benen terug, met een zesde plaats zette hij zijn beste resultaat neer sinds de Superprestige in Boom op 2 december. Daar werd Nys ook zesde.

"Dit was echt een ideale dag", zei Nys achteraf bij Het Nieuwsblad. "En daar heb ik meerdere redenen voor." Nys was bijzonder opgetogen over het talrijke opgekomen publiek in Baal, naar schatting zelfs het meeste sinds de laatste deelname van vader Sven in 2016.

Drie lekke banden

Daarnaast was het parcours dan nog eens heroïsch en lastig door de vele regenval van de voorbije dagen. En Nys had natuurlijk ook nog eens zijn goede benen teruggevonden. Allemaal redenen om tevreden te zijn.

Want Nys had misschien zelfs beter kunnen doen dan de zesde plaats, was het niet van drie lekke banden geweest. "Maar zelfs dat kreeg me deze keer niet klein", zei Nys nog.