Van Grote Drie geen sprake in Baal: dit is de reden voor zwakke prestatie van Tom Pidcock

Na pech en een lange achtervolging in Hulst, deed Tom Pidcock ook in Baal niet mee voor de prijzen. De Brit kende een offday en eindigde als 12de.

Er wordt in het veldrijden vaak over de Grote Drie gesproken, maar Tom Pidcock is dit seizoen nog niet echt in de buurt van Mathieu van der Poel en Wout van Aert kunnen komen. Ook in Baal liep het niet voor de Brit.

Opgeblazen bij inhaalrace

"Het is wellicht een samenloop van omstandigheden", zei zijn trainer Kurt Bogaerts bij Sporza. "Hij moet opnieuw van ver starten en dat probeert hij wel een inspanning te doen om weer helemaal vooraan te komen."

"Maar wellicht is hij een beetje over zijn toeren gegaan. Hij heeft duidelijk geen goede dag en moet echt werken. Het gaat echt niet vlot", besprak Bogaerts de wedstrijd van Pidcock.

Het werd uiteindelijk een 12de plaats voor Pidcock, hij eindigde op meer dan vijf minuten van winnaar Mathieu van der Poel. Donderdag in Koksijde is Pidcock er opnieuw bij, om dan opnieuw de strijd met Van der Poel en Van Aert aan te gaan.