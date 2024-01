Voor Wout van Aert is het een afgesloten hoofdstuk: "Dat apprecieer ik"

Wout van Aert moest zowel in Hulst als in Baal enkele tikjes incasseren. Maar één iets heeft hij intussen wel afgesloten.

In Hulst en in Baal wilde Wout van Aert de strijd aangaan met Mathieu van der Poel, om het de Nederlander toch eens moeilijk te maken. Maar twee keer kon Van Aert niet veel weerwerk bieden.

Op nieuwjaarsdag in Baal moest Van Aert gewoon zijn meerdere erkennen in Van der Poel. Van Aert probeerde een kwartier lang de forcing te voeren en Van der Poel onder druk te zetten, maar uiteindelijk reed de wereldkampioen makkelijk weg.

Van der Poel zette Van Aert op bijna twee minuten, iets waar Van Aert toch van geschrokken was. Twee dagen eerder in Hulst was het verschil slechts 43 seconden, maar moest Van Aert ook lang achtervolgen.

Akkefietje met Ronhaar afgesloten

Na een schouderduel met Pim Ronhaar ging Van Aert tegen de grond, waarna hij ook problemen had met zijn ketting. Uiteindelijk werd Van Aert nog vijfde, maar achteraf ging hij toch verhaal halen bij de Nederlander.

Intussen is het incident wel afgesloten. "Ik heb even contact gehad met Pim, dus dat apprecieer ik wel van hem. Ik kende hem nog niet echt, dus het is nu nog steeds dezelfde relatie. Als collega's", zei Van Aert na de cross in Baal bij In de Leiderstrui.