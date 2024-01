Wout van Aert lijkt uitspraak van Eli Iserbyt over Mathieu van der Poel te herhalen

Wout van Aert moest al een paar keer zijn meerdere erkennen in Mathieu van der Poel dit seizoen. De wereldkampioen kloppen, daar denkt Van Aert niet meer aan.

Al vijf keer stonden Mathieu van der Poel en Wout van Aert dit seizoen samen in de start. Vier keer werd Van Aert tweede, in Hulst werd hij vijfde na een lange inhaalrace.

In Essen en Heusden-Zolder, waar Van der Poel niet aan de start stond, pakte Van Aert wel twee keer de zege. Met Koksijde komende donderdag en Benidorm op 21 januari staan er nog maar twee crossen op het programma van Van Aert.

Van der Poel kloppen niet mogelijk

Maar Van Aert is ook realistisch en denkt niet meer aan winnen. "Als je ziet hoe Mathieu nu rijdt, moet ik realistisch zijn. Het zal heel moeilijk zijn om één van de twee crossen die ik nog rijd, te winnen. Het is wat het is", zegt hij bij WielerFlits.

Het doet wat denken aan de uitspraak van Eli Iserbyt net voor de terugkeer van de Grote Drie. "Sprookjes blijven sprookjes. Ik geloof er niet meer in", zei hij toen bij HLN over het kloppen van Pidcock, Van der Poel en Van Aert.

Koksijde lijkt moeilijk, maar in Benidorm lijkt er misschien wel iets te kunnen. Van Aert en Van der Poel zijn dan allebei op stage in Spanje en op het razendsnelle parcours is moeilijk om een verschil te maken. Vorig jaar kon Van der Poel Van Aert pas in de sprint kloppen.