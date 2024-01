Alpecin-Deceuninck versterkt zich met pas gestopte Belgische ritwinnaar in de Vuelta

Het Belgische WorldTour-team Alpecin-Deceuninck heeft zijn technische staf versterkt. En daar zit onder meer een Belgische ex-renner bij.

Het nieuws over de toevoeging van Jens Keukeleire (35) en de Nederlander Luuc Bugter (30) stak een tijdje geleden de kop op. Maar de twee ex-renners zullen Alpecin-Deceuninck wel degelijk vervoegen in 2024.

Keukeleire hing in oktober vorig jaar zijn fiets aan de haak. De Belgische klassieke renner reed de laatste vier jaar voor het Amerikaanse EF Education-EasyPost. Daarvoor reed hij ook twee jaar bij de Lotto-ploeg, zes jaar bij Orica GreenEDGE en twee jaar bij Cofidis.

Vervanger van Bart Leysen

Tijdens zijn profcarrière won Keukeleire elf keer. In 2010 won hij Nokere Koerse, in 2013 twee ritten in de Ronde van Burgos, in 2012 de twaalfde rit in de Vuelta en in 2017 en 2018 schreef Keukeleire de Ronde van België op zijn naam.

De Nederlander Luuc Bugter (30) reed jarenlang in het Nederlandse continentale circuit. Hij beëindigde in 2021 zijn carrière bij BEAT Cycling en werd er in 2022 sportief directeur. Vorig jaar stapte hij over naar Human Powered Health, maar die ploeg stopte er eind 2023 mee.

Bij Alpecin-Deceuninck moeten Keukeleire en Bugter onder meer het vertrek van ploegleider Bart Leysen opvangen. Hij verliet de ploeg om aan de slag te gaan bij het Zwitserse Tudor, de ploeg van Fabian Cancellara.