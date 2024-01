Paul Herygers velt zijn oordeel over crossseizoen van Belg: "De oogst is verloren gegaan"

Nu het nieuwe jaar is aangebroken, komt ook het einde van het veldritseizoen alweer in zicht. Over anderhalve maand is het al voorbij en niet iedereen kan op dit moment tevreden terugkijken.

Over zo'n 10 dagen staat met het Belgisch kampioenschap de eerste trui van het jaar op het spel. Titelverdediger Michael Vanthourenhout kon door zijn twee Europese titels op rij zijn trui vorig jaar echter nooit tonen. Maar de Europese kampioen heeft er wel niet zijn beste seizoen opzitten. Hij verlengde begin november dan wel zijn Europese titel, maar stond sindsdien niet meer op het podium door blessures en ziekte. "Hij gaat niet gelukkig zijn met zijn seizoen die hij nu heeft", zegt Paul Herygers bij LAMBERT & ALBERT. "Als dat BK er nog bij komt, oké. Maar anders staat hij er niet voor te springen om op te geven. Hij moet kunnen oogsten, maar die is voorlopig verloren gegaan." BK in Meulebeke Gelukkig voor Vanthourenhout gaat de voorbije week wel wat beter. Hij werd vierde in Diegem en was maandag in Baal na Van Aert de eerste Belg. En op het BK in Meulebeke krijgt hij een parcours dat hem ligt. In 2021 werd het Belgisch kampioenschap ook al eens in Meulebeke gereden, toen werd Vanthourenhout derde. Van Aert won toen voor Aerts, twee renners die op 14 januari niet aan de start staan.