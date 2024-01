Wat als Toon Aerts straks ook boegeroep krijgt? Hij heeft duidelijke boodschap voor criticasters

Toon Aerts telt af richting 16 februari, wanneer zijn dopingschorsing eindelijk afloopt. Maar is hij niet bang voor kritiek?

Al bijna twee jaar staat Toon Aerts aan de kant na een positieve test op letrozole metabolite. Op 17 februari, een dag nadat zijn schorsing afloopt, staat Aerts in Sint-Niklaas al opnieuw aan de start.

Supporters zullen er zeker zijn voor Aerts, want op haast iedere veldrit staan er wel fans met een spandoek van hem. "Ik zie dat ook passeren", zegt hij bij Sporza. "En ik krijg ook regelmatig berichtjes via Facebook of Instagram. Dat doet deugd."

Geen gehoor geven aan kritiek

Maar er zullen natuurlijk ook wel altijd negatieve reacties zijn. Is Aerts daar dan niet bang voor? "Niet echt, al ben ik nog niet veel op de cross geweest. In thuisbasis Rijkevorsel is iedereen zeker van mijn onschuld."

Aerts verwacht wel dat er iets zal komen van negatieve woorden of iets dat niet thuishoort in de cross. Denk maar aan het boegeroep voor Mathieu van der Poel. "Maar ik heb zo'n olifantenhuid ontwikkeld dat ik er wel tegen zal kunnen."