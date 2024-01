Coach van Wout van Aert is er rotsvast van overtuigd: "Toen was hij beter dan ooit"

Wout van Aert slaat dit seizoen opnieuw het WK veldrijden over om zich volledig te focussen op het klassieke voorjaar. En bij zijn ploeg baseren ze zich daarop op eerdere resultaten.

Het WK veldrijden hakte er vorig jaar in bij Wout van Aert. Door die piek richting het WK veldrijden kon Van Aert nooit meer echt een topniveau bereiken in het klassieke voorjaar. En daarom werd het roer ook omgegooid.

Maar ook resultaten uit het verleden hebben dat beïnvloed. Zo was er onder meer het coronaseizoen in 2020, waarin Van Aert in augustus de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en twee ritten in de Tour.

Topvorm in voorjaar 2022 als voorbeeld

"Dat is wel een voorbeeld van een periode waarin het heel goed ging. Natuurlijk neem je dat mee", zegt zijn coach Mathieu Heijboer bij WielerFlits. Hij verwijst ook naar het voorjaar van 2021, toen Van Aert het WK veldrijden in de VS niet reed.

"Maar toen sloeg het noodlot toe vlak voor de Ronde van Vlaanderen (een positieve coronatest, nvdr.). "Dat was de beste Wout van de afgelopen jaren in de voorjaarskoersen, maar daar heeft hij niet van kunnen profiteren."

Van Aert kwam na zijn coronabesmetting terug en werd tweede in Parijs-Roubaix, een week later werd hij derde in Luik-Bastenaken-Luik. De vorm zat toen duidelijk goed bij Van Aert, maar winnen lukte niet.