Ex-wereldkampioen bij de beloften haalt uit naar Pauwels Sauzen-Bingoal na verplicht vertrek

De Nederlander Ryan Kamp rijdt sinds 1 januari niet meer voor Pauwels Sauzen-Bingoal. Zijn vertrek kwam ook onverwacht.

Bij de profs is Ryan Kamp voorlopig geen echte winnaar, maar hij is wel altijd goed voor een plek in de top tien. In Loenhout werd hij dit jaar vierde en in het Nederlandse Rucphen won hij zelfs.

Kamp is ook voormalig Europees en wereldkampioen bij de beloften. Maar toch kon hij niet blijven bij Pauwels Sauzen-Bingoal, de ploeg van kopmannen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout.

"Ze zeiden dat ze liever investeerden in hun beloftekern", zegt Kamp bij Het Nieuwsblad. "Terwijl ik twee weken geleden 23 geworden ben. Blijkbaar ben ik dus al te oud..."

Moeilijke zoektocht naar nieuw team

"Pas in Val di Sole, dan waren we al 10 december, hebben ze het mij met zoveel woorden gezegd. Maar ik voelde het wel aan." Daarom begon Kamp in de zomer al te zoeken naar een nieuw team.

De zoektocht naar een nieuw team was ook moeilijk. "Ik hoorde vooral dat er geen plek meer was. Of dat hun budget het niet toeliet. Of dat ik als Nederlander niet matchte met hun Belgische sponsors. Zulke verhalen."

Uiteindelijk hielpen de broers Roodhooft Kamp uit de nood. Zij zorgden voor sponsors en een loon voor Kamp tot eind 2024.