Lars van der Haar krijgt stevig weerwoord na zijn uitspraak over Iserbyt en Van der Poel

Lars van der Haar baalde na de cross in Baal. Doordat hij op ruime achterstand eindigde van Mathieu van der Poel, kon hij zijn voorsprong op de afwezige Eli Iserbyt niet stevig uitbreiden.

Doordat de zieke Eli Iserbyt niet aan de start kwam in Baal, kreeg hij 5 minuten straftijd aan zijn broek. Die 5 minuten worden wel verrekend ten opzichte van de winnaar. En in Baal demonstreerde Van der Poel opnieuw.

Van der Haar eindigde op meer dan drie minuten van Van der Haar, waardoor zijn voorsprong op Eli Iserbyt maar met anderhalve minuut groeide. "Dat is toch verrot, het is de omgekeerde wereld", zei de Nederlander bij In de Leiderstrui.

"We kennen Lars allemaal en dat maakt hem zo fijn: Lars heeft het hart op de tong", zegt Gert Van Goolen van Golazo, de organisator van de X2O Badkamers Trofee. Maar het klassement op tijd wordt niet aangepast.

Eerlijker klassement

Volgens Van Goolen zal het verschil op het einde van het seizoen toch juist zijn. Hij vergelijkt ook met een klassement op punten, waarbij je zes wedstrijden kan domineren, maar door een of twee tegenslagen het klassement kan verliezen.

"In ons klassement niet. Dat is eigenlijk juister. In ons klassement krijg je een weerspiegeling van of je een wedstrijd in de sprint wint of met drie minuten voorsprong", zegt Van Goolen nog.