Remco Evenepoel zette de wielerwereld op zijn kop: "Alles kwam in een stroomversnelling"

Vijf jaar geleden stapte Remco Evenepoel rechtstreeks over van de junioren naar de profs. Ieder jaar treden meer en meer renners in zijn voetsporen.

Andrew August (18), Theodor Storm (18) en Markel Beloki (18) maken in 2024 de overstap van de junioren naar de profs. Net als Remco Evenepoel in 2019 dus. De beloftencategorie slaan ze dus over.

Bij het Belgische Lotto Dstny deden ze een extra inspanning om het Belgische toptalent Jarno Widar (18) binnen te halen. De CEO van Dstny, Daan De Wever, ging zelf langs bij Widar thuis om hem te overtuigen.

Evenepoel als grote voorbeeld

"Alles is in een stroomversnelling gekomen sinds Evenepoel", zegt sportief manager Kurt Van de Wouwer. Omdat er tot dan toe niet veel aandacht was voor junioren, jonge renners moesten zich eerst bewijzen bij de beloften.

Sinds Evenepoel is er ook bewijs dat wie bij de junioren goed is, ook goed kan zijn bij de profs. Omdat er ook steeds meer voorbeelden zijn. Bijvoorbeeld Joshua Tarling, die vorig jaar brons pakte op het WK tijdrijden en Europees kampioen tijdrijden werd.

"Wie vandaag wacht om de grote talenten aan te trekken tot ze negentien of twintig zijn, komt hopeloos te laat", stelt Van de Wouwer nog.