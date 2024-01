Voormalig Belgisch kampioen bij de beloften hangt straks zijn fiets aan de haak

Veldrijder Vincent Baestaens (34) hangt over enkele weken zijn fiets aan de haak. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op zijn sociale media.

"Een dubbel gevoel bij het begin van 2024. Mijn laatste twee maanden als professioneel veldrijder komen eraan”, opent Baestaens zijn boodschap. "Ik ben blij met mijn beslissing om het professioneel koersen vaarwel te zeggen."

"Ik ben heel dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen! Alle mooie mensen die ik over de hele wereld ben tegengekomen! En het is zeker geen vaarwel aan deze prachtige sport! Laten we genieten van deze laatste wedstrijden."

Baestaens was vooral bij de jeugd succesvol met een Europese titel bij de junioren (2006) en een Belgische titel bij de beloften (2009). Doorbreken bij de profs lukte niet echt, maar hij werd wel drie keer Belgisch kampioen bij de elite zonder contract.

Dit seizoen won Baestaens twee keer in het Amerikaanse Rochester, in België eindigde hij twee keer in de top tien. In Kortrijk werd hij negende, in Essen zevende.