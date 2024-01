Organisator van Hexia Cyclocross Gullegem reageert na verschillende tegenslagen

Zaterdag wordt de zevende Hexia Cyclocross in Gullegem gereden. Door het forfait van Tom Pidcock is er niemand van de Grote Drie van de partij.

De cross in Gullegem heeft al met wat tegenslagen af te rekenen gekregen. Het regenweer van de voorbije dagen zorgde ervoor dat een deel van het parcours onder water stond, waardoor er een wijzigingen aan de koers zijn aangebracht.

Daarnaast kreeg de organisatie ook te horen dat Tom Pidcock niet van de partij zal zijn. “We waren erg blij dat we eind december konden aankondigen dat Tom Pidcock, de winnaar van 2022, ging starten”, zegt Kevin Defieuw van het organisatiecomité.

“Nu is hij er door ziekte toch niet bij. Onze cross paste verder niet in het programma van Wout van Aert en Mathieu van der Poel. Dat is jammer. We hebben door de jaren heen al een stevige reputatie opgebouwd. Vorig jaar maakten we nog deel uit van de Superprestige. Dit jaar organiseren we als 'losse cross'. Een bewuste keuze en de kans om onze unieke eigenheid te accentueren.”

Ook het parcours werd aangepast. “Een klein gedeelte van onze omloop kwam onder water te staan. We wilden de verdere weersontwikkelingen niet afwachten, en hebben meteen ingegrepen. Het parcours wordt zo iets korter, de heuvelzone verdwijnt deels maar het geheel blijft uitdagend. Er steekt een balkenpartij in, twee bruggen en een zandstrook.”

Er staan toch nog wat namen aan de start in Gullegem: Europees kampioen Michael Vanthourenhout, Thibau Nys, Joran Wyseure, Jens Adams, de Spanjaard Felipe Orts en Gianni Vermeersch.

Bij de vrouwen is het uitkijken naar Ceylin del Carmen Alvarado, de winnares van vorig jaar, Inge van der Heijden, Zoe Bäckstedt, Kata Vas, Marion Norbert Riberolle en Alicia Franck.