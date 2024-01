Eli Iserbyt laat helemaal niets aan het toeval over: "De knoop doorgehakt"

Eli Iserbyt is al een paar dagen opnieuw aan het trainen na zijn stevige buikgriep waardoor hij op Nieuwjaar zelfs even op de spoed belandde. Zijn aangelegde zandstrook in zijn tuin is ideaal om de cross in Zonhoven voor te bereiden.

Door zijn ziekte moest Eli Iserbyt in totaal twee crossen overslaan, op nieuwjaarsdag in Baal en afgelopen donderdag in Koksijde. De zandcross in Koksijde was nochtans ideaal geweest om zijn techniek in het zand nog eens te tonen.

Want Iserbyt legde deze zomer een zandstrook aan in zijn eigen tuin om zijn techniek in het zand te verbeteren. Iets waar Iserbyt toch al een tijdje over aan het nadenken was, zo blijkt.

"Omdat zand bij ons in de buurt (zijn woonplaats Kaster, nvdr.) moeilijk te vinden is en het seizoen eraan zat te komen, heb ik de knoop doorgehakt", zegt Iserbyt bij Het Nieuwsblad.

Verbetering merkbaar

Iserbyt wil na zijn carrière gewoon geen spijt hebben dat hij er niet alles aan gedaan heeft of er niet genoeg in geïnvesteerd heeft. Omdat profwielrennen rond details draait zoals eten en trainen, maar dus ook techniek in het zand.

En het heeft Iserbyt dit seizoen ook al geholpen. In Antwerpen werd hij derde na Van der Poel en Van Aert, in Niel en Ruddervoorde waren zijn zandpassages beter dan anders. Enkel in Dublin was hij niet tevreden (Iserbyt werd derde, nvdr.).