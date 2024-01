Herygers kritisch na totale offday van : "Met zo'n naam kan en mag dat niet"

Ceylin del Carmen Alvarado was dé topfavoriete in de cross in Gullegem. Van bij de start draaide het echter al een beetje in de soep en herstellen was er nooit bij. En dus zagen ook de commentatoren een kroniek van een aangekondigde opgave.

"Je zag het al van in de eerste bocht dat het een beetje in de soep draaide", besefte Paul Herygers achteraf bij Telenet Play Sports over Ceylin Alvarado. "Als het echt niet lukt, dan is het misschien wel het beste om op te geven."

"Wat dit gaat geven naar zondag in Zonhoven toe? Nu is er misschien nog een kans dat ze daar nog kan starten, als je hier doorrijdt dan misschien minder. Voor de start was ze vrolijk, geen idee wat er speelt. Hopelijk is het geen begin van een ziekte en langdurigere afwezigheid."

Draaide voor geen meter, maar geen vuiltje aan de lucht

Het is de eerste keer sinds anderhalf seizoen geleden dat Alvarado nog eens de streep niet haalde: "Ze is het onderwerp van de dag, waarom dat in godsnaam kan foutlopen. Het draaide voor geen meter, ook al was er geen vuiltje aan de lucht."

"In de eerste bocht liep het al fout. Was dat een teken aan de wand? Is dat een voorbode? Normaal gezien kan en mag zoiets niet. Met een naam als Alvarado zet je dat normaal op een paar meter gewoon recht", besloot Herygers nog over de Nederlandse topper.