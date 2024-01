Herygers vol lof én met voorspelling richting Belgisch Kampioenschap: "Voorbode"

Geen klassementscross op zaterdag in Gullegem, maar wel een heel leuke race om naar te kijken. Met als overwinnaar Europees kampioen Michael Vanthourenhout. En dus was er heel wat om over na te kaarten.

Michael Vanthourenhout zette de Hexia Cross in Gullegem helemaal naar zijn hand. Niemand kwam echt in de buurt, de zege was meteen ook de eerste voor de Europees kampioen sinds hij die trui had weten te veroveren begin november. Paul Herygers onder de indruk van Michael Vanthourenhout Paul Herygers was dan ook onder de indruk in zijn analyse achteraf bij Telenet Play Sports: "Het zal hem zeker deugd doen en ook de manier waarop. De koers dragen en naar niemand omkijken", zag de gewezen wereldkampioen het allemaal gebeuren. "Het zou wel eens een voorbode kunnen zijn voor hoe het er volgende week zal uit gaan zien", weet Herygers ook al een mogelijke voorspelling te geven richting het Belgisch Kampioenschap. Dan is Vanthourenhout - bij gebrek aan Wout van Aert - ook een van de grote kandidaten om een trui bij te schrijven.