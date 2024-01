Visma-Lease a Bike moet plots op zoek naar vers bloed na late tegenslag

Visma-Lease a Bike leek zijn huiswerk voor 2024 al een tijdje klaar te hebben, maar moet nu toch opnieuw op zoek. Want het heeft nu één renner tekort.

Visma-Lease a Bike, sinds dit jaar de naam van Jumbo-Visma, heeft op dit moment 27 renners onder contract. Dat is het minimum voor WorldTour-ploegen, maar de ploeg zit momenteel wel met een probleem.

Want bij die 27 renners zit ook de Duitser Michel Hessmann. Hij testte in juni positief op een vochtafdrijvend middel en staat sindsdien ook op non-actief bij de ploeg. Maar er is nog geen uitspraak over een eventuele schorsing.

Vervanger voor Hofstede

En dus moet de ploeg nog op zoek naar een vervanger, want de Nederlander Lennard Hofstede (29) maakte bekend dat hij zijn fiets aan de haak hangt. "We zoeken een vervanger voor Lennard. Zijn beslissing is pas in december gevallen", klinkt het bij GCN.

De Noor Odd Christian Eiking (29) zag zijn contract aflopen bij EF Education-EasyPost en werd gelinkt aan Visma-Lease a Bike. Maar de ploegleiding maakte bij GCN duidelijk dat de Noor geen optie is. En dus gaat de zoektocht verder.