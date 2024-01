Bart Wellens doet opmerkelijke vaststelling en geeft nu al zijn grote favoriet voor het BK

Over een week wordt in Meulebeke een opvolger gezocht voor Michael Vanthourenhout. Maar wie is nu favoriet voor de Belgische titel?

Door de afwezigheid van Wout van Aert wordt het Belgisch kampioenschap opnieuw een open strijd. Een uitgesproken favoriet is er door veel redenen dan ook niet. Maar volgens Bart Wellens gelden nog altijd dezelfde wetten.

"Het is niet omdat je in de kerstperiode goed presteert, dat je er ook zal staan op het BK", zegt de tweevoudige Belgische kampioen. Maar Wellens stelt ook iets opmerkelijk vast over de favorieten van dit jaar.

Iedereen op lager niveau

"De favorieten voor dit BK rijden bijna allemaal op een lager niveau dan in het begin van het seizoen." Er is het grote verschil waarmee Thibau Nys zijn drie crossen won en hoe hij nu rijdt. Titelverdediger Vanthourenhout is dan weer erg wisselvallig.

Ook Laurens Sweeck is aan een rotseizoen bezig. In Koksijde begon hij op kop, maar na een halve ronde zakte hij erdoor. Uiteindelijk werd Sweeck nog zesde, maar dat was natuurlijk op een zandparcours.

"Het BK kan een open strijd worden, maar als er een sterke Iserbyt aan de start staat, is hij de topfavoriet en zal alles daarachter op een zakdoek liggen", stelt Wellens nog.