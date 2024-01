Thibau Nys wil er niet van weten: "Daar denk ik echt niet aan"

Na zijn mindere prestatie in het zand van Koksijde kon Thibau Nys in Gullegem opnieuw aanknopen met een plaats in de top tien. Hij greep net naast het podium.

De prestaties van Thibau Nys blijven op een neer schommelen. In Baal werd hij nog zesde, in Koksijde werd het de 20ste plaats. In Gullegem, met heel veel afwezigen, werd Nys dan weer vierde. Van het zand naar Koksijde naar de modder van Gullegem. Was hij als lichtgewicht in het nadeel tegen winnaar Vanthourenhout en nummer drie Wyseure? "Dat kan geen excuus zijn", zei Nys bij HLN. "Als je ziet hoe Pidcock, Eli Iserbyt en Lars van der Haar soms door de modder klieven, weet ik niet of dat er veel mee te maken heeft. Ik ben gewoon tevreden met mijn gevoel. Als ik een parcours tref dat me iets beter ligt, had ik denk ik langer kunnen meedoen voor de overwinning." BK in Meulebeke Over een week staat natuurlijk ook het Belgisch kampioenschap op het programma. Behoort Nys daar tot de favorieten? "Daar denk ik echt niet aan. Het kan zeker juist vallen, maar het kan ook vechten zijn voor een top-tien. Dat is heel moeilijk te voorspellen."