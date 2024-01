Tim Wellens doet boekje open over hoe Tadej Pogacar echt is

Tim Wellens begint straks aan zijn tweede jaar bij UAE Team Emirates. Hij kan zijn kopman Tadej Pogacar dan ook goed inschatten.

Tim Wellens werd vorig jaar aangetrokken bij UAE Team Emirates om Tadej Pogacar bij te staan in de klassiekers en in de Tour. Maar dat viel grotendeels in het water door een zware val in de Ronde van Vlaanderen.

Daardoor was Wellens niet op tijd in topvorm voor de Tour en bleef hij thuis. Dit jaar is Wellens door de afwezigheid van Pogacar in Vlaanderen zelf kopman, in de Tour zal hij de Sloveen wel bijstaan.

Normaal gebleven

Ondertussen heeft Wellens Pogacar ook leren kennen. "Waar ik nog het meest van onder de indruk ben, is hoe hij altijd de twee voetjes op de grond houdt", zegt Wellens bij Cyclingnews.

"Hij voelt zich niet beter dan iemand anders, ook al is hij degene die dat net wél zou kunnen doen - hij is de beste van de wereld. Maar nee, hij is perfect normaal gebleven."

"Hoe je hem ziet op televisie is hoe hij echt is, hij speelt geen rolletje. Het is makkelijk om met hem overeen te komen, want hij is een toffe jongen", stelt Wellens nog.