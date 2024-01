Wordt het een verrassing? Bart Wellens noemt opvallende namen voor het BK veldrijden

Het Belgisch kampioenschap veldrijden lijkt dit jaar een open strijd te worden. En ook de wegrenners zouden een prominente rol kunnen spelen.

De lijst met namen die zondag in Meulebeke Belgisch kampioen veldrijden kan worden is lang. Bij de 'echte' crossers wordt vooral gekeken naar Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout, Laurens Sweeck, Niels Vandeputte en Joran Wyseure.

En dan zijn er nog de wegrenners. Thibau Nys is een uitzondering omdat hij al het hele seizoen meerijdt, maar er zijn er nog die zondag wel eens een bepalende rol zouden kunnen spelen. Dan gaat het over Gianni Vermeersch, Quinten Hermans en Tim Merlier.

Vooral Gianni Vermeersch maakte indruk. In Loenhout werd hij derde en in Koksijde vijfde. "Niemand had dat zien aankomen. Of hij Belgisch kampioen kan worden? Wie weet...", zegt Bart Wellens bij De Zondag.

Tactisch Belgisch kampioenschap

"Vergeet ook Quinten Hermans en Tim Merlier niet. In de twee crossen die hij al reed, Antwerpen en Gavere, gaf Merlier mij een goede indruk. In de Wereldbeker starten die jongens op de vierde of vijfde rij. Op het BK wordt dat de tweede startrij en zijn ze meteen mee met de toppers."

Voor de titel meespelen wordt volgens Wellens moeilijk, maar Hermans en Vermeersch zouden hun ploegmaat Niels Vandeputte wel kunnen helpen. "Wie weet kan dat ook een factor zijn en krijgen we een tactisch BK."