OFFICIEEL: ploeg van Wout van Aert verwelkomt opnieuw een Belgische wielrenner en doet een droom uitkomen

Het nieuws over de mogelijke komst van Julien Vermote geraakte een paar dagen geleden bekend en is inmiddels ook officieel. Visma-Lease a Bike heeft het nu ook officieel afgerond. Vermote zat een jaar lang zonder ploeg nadat zijn verbintenis bij Alpecin-Fenix afliep en maakt nu plots deel uit van één van de beste teams ter wereld.

"Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen", trapt Vermote een open deur in. "Team Visma | Lease a Bike is een toonaangevende ploeg en ik wil daar graag mijn steentje aan bijdragen. Ik kan niet wachten om aan de slag te gaan tijdens het trainingskamp vanaf volgende week met de ploeg."

πŸ“’π™π™§π™–π™£π™¨π™›π™šπ™§ π™£π™šπ™¬π™¨πŸ“’



We’d like to welcome 𝙠π™ͺπ™‘π™žπ™šπ™£ π™‘π™šπ™§π™’π™€π™©π™š to our team! The 34-year-old Belgian is an experienced rider who has been riding in the pro peloton since 2011.



