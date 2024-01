Paul Herygers stelt een opmerkelijk probleem vast bij Thibau Nys

Thibau Nys is zondag een van de favorieten voor het Belgisch kampioenschap veldrijden. Maar dan moet hij wel van een vervelend probleem af raken.

Thibau Nys lijkt de laatste twee weken zijn vorm wat terug te hebben gevonden. Al is het toch ook nog altijd met pieken en dalen. In Baal werd hij zesde, enkele dagen later in Koksijde 20ste. In Gullegem werd hij 4de, een dag later in Zonhoven 12de.

Toch stelt Paul Herygers ook een probleem vast bij Nys de laatste tijd. "We zouden hem een paar banden van een kruiwagen cadeau moeten doen, want hij rijdt te veel lek, vind ik. Hij krijgt het klaar om in Baal drie keer plat te rijden, ook zondag in Zonhoven weer", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

BK veldrijden

Herygers vond Nys nochtans goed koersen in Zonhoven, maar het werd dus opnieuw geen plek in de top tien. Voor het BK blijft het ook afwachten hoe de vorm van Nys op die dag zal zijn. Het kan top, maar ook flop zijn.

Want Nys heeft in het begin van het seizoen duidelijk getoon dat hij over genoeg kwaliteiten beschikt om mee te doen voor de titel. Onder meer op de manier waarop hij won op de Koppenberg. "Dan kan je iets. Maar daarna was het ineens: 'Foert, het gaat niet meer'", stelt Herygers nog.