Alec Segaert blijft rekenen op steun van broer Loïc, ook al werkt die nu voor andere ploeg

Alec Segaert moet het tijdens het tijdrijden vanaf dit jaar stellen zonder zijn broer Loïc die als trainer Lotto Dstny inruilde voor Bahrain Victorious.

Of toch niet helemaal? “Sander Cordeel wordt nu mijn trainer en hij komt heel goed overeen met Loïc. Ze hebben dezelfde visie en ze overleggen nog altijd”, zegt Alec Segaert aan Sporza. “Het is een extra voordeel dat ik nu 2 trainers en meerdere inzichten heb. Loïc blijft mijn broer, ook al zit hij bij een ander team. Dat zullen we niet wegsteken.”

Een verbroedering is in de toekomst misschien wel mogelijk. Alec Segaert laat in ieder geval een opening richting de toekomst. “Op dit moment vind ik het niet slecht. Het zal zichzelf wel uitwijzen of het beter of minder goed is. Ik begrijp dat Loïc voor zijn carrière kiest. Dat zal ik sowieso ook op elk moment doen.”